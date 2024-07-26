Задержан еще один экс-замминистра обороны России

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Федеральной службой безопасности РФ совместно с МВД и СК России в рамках возбужденного уголовного дела коррупционной направленности задержан и помещен в ФКУ СИЗО-2 ФСИН России бывший заместитель министра обороны РФ генерал армии Булгаков Д.В.

«Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия по установлению причин и условий, способствовавших противоправной деятельности», – сказано в сообщении.

Булгаков занимал пост замминистра обороны с 2008 по сентябрь 2022 года, в 2016 году ему было присвоено звание Героя России.