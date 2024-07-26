Опубликовано новое видео терактов 11 сентября, затерявшееся на 23 года

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Японский фотограф Кей Сугимото опубликовал шестиминутный ролик, сделанный им на профессиональную камеру в день теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Видеозапись появилась на YouTube.

Находясь на крыше дома, Сугимото снял момент крушения обеих башен Всемирного торгового центра (ВТЦ) после того, как в них врезались самолеты. Он запечатлел момент, когда клубы черного дыма начали валить от зданий, после чего они стали рушиться. На заднем плане в этот момент слышны сирены автомобилей экстренных служб, за кадром разговаривают люди.