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Опубликовано новое видео терактов 11 сентября, затерявшееся на 23 года

Опубликовано новое видео терактов 11 сентября, затерявшееся на 23 года

Японский фотограф Кей Сугимото опубликовал шестиминутный ролик, сделанный им на профессиональную камеру в день теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Видеозапись появилась на YouTube.

Находясь на крыше дома, Сугимото снял момент крушения обеих башен Всемирного торгового центра (ВТЦ) после того, как в них врезались самолеты. Он запечатлел момент, когда клубы черного дыма начали валить от зданий, после чего они стали рушиться. На заднем плане в этот момент слышны сирены автомобилей экстренных служб, за кадром разговаривают люди.

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