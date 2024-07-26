В офисе Зеленского выступают против мирного соглашения с Россией

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался против потенциального мирного соглашения с Россией. Своим мнением он поделился в интервью агентству Associated Press.

По словам Подоляка, соглашение может привести к заморозке конфликта на какое-то время, однако это означает, что Россия «будет работать над ошибками и модернизировать свою армию».

Возможный мирный договор с Россией советник главы офиса украинского президента сравнил со «сделкой с дьяволом».

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что никто не будет склонять его страну к мирным переговорам, потому что это «невозможно».