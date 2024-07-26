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В Баку и на Абшероне ожидаются сильные ветры с оранжевым уровнем опасности

В Баку и на Абшероне ожидаются сильные ветры с оранжевым уровнем опасности

С 27 по 29 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается северо-западный ветер со скоростью 20,8-28,4 м/сек, соответствующий оранжевому уровню погодной опасности.

Об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

С утра 27 июля до полудня 29 июля восточный ветер усилится в Евлахе, Барде, Тертере, Мингячевире, Сиязане, Нафталане, Гёйгеле, Агстафе, Гяндже, Шамкире, Товузе, Геранбое, Дашкесане, Имишли, Бейлагане, Саатлы, Сабирабаде, Гаджигабуле, Билясуваре, Джалилабаде, Шахбузе, Нахчыване, Ордубаде, Джульфе, Гобустане, Балакяне, Гахе, Загатале, Шабране, Хызы, Шеки, Сальяне и Нефтчале, порывы ветра будут достигать 13,9-20,7 м/сек.

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