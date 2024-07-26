США: Настало время подписать мирное соглашение между Баку и Ереваном

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Посольство США в Армении выступило с заявлением, в котором отметило, что мирное соглашение между Ереваном и Баку позволит раскрыть экономический потенциал Южного Кавказа, и настало время подписать его. Об этом говорится в заявлении.

В своем заявлении американское диппредставительство отметило, что старший советник Госдепа США по переговорам на Кавказе Луис Боно и посол в Армении Кристина Квин накануне встретились с высокопоставленными армянскими чиновниками и обсудили усилия по установлению прочного и достойного мира между Арменией и Азербайджаном.

«Настало время мирного соглашения, который позволит раскрыть социальный и экономический потенциал Южного Кавказа», – отметили в посольстве США.