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Международные путешественники впечатлены восстановлением Карабаха

Международные путешественники впечатлены восстановлением Карабаха

Делегация международных путешественников в составе 35 человек посетила  Карабах и Восточный Зангезур. Организованная всемирно известной организацией MTP (Most Traveled People), поездка включала ознакомление с ходом восстановительных работ в городах, а также посещение Шушинской крепости и Джидырдюзю. В составе группы были путешественники из 13 стран, включая США, Великобританию, Германию, Швейцарию и другие, сообщает агентство «Репорт».

За последние 4 года более 360 международных путешественников из почти 50 стран посетили освобожденные территории Азербайджана, и этот визит, возглавляемый Чарльзом Вейли, стал уже 11-м по счету. Вейли отметил, что эта поездка – третья в Карабах для MTP, и каждый раз группа впечатлена темпами восстановительных работ в регионе.

«Мы видим, как быстро восстанавливаются Физули, Шуша, Агдам, Лачын, Зангилан. Это очень впечатляет. Каждый раз мы видим что-то новое», – сказал Вейли. Он подчеркнул, что освобожденные территории Азербайджана обладают большим туристическим потенциалом и выразил желание приезжать сюда каждый год, чтобы наблюдать за изменениями.

Американская путешественница Даяна Печеник отметила, что, несмотря на разрушения, восстановительные работы на освобожденных территориях идут быстрыми темпами. «Хотя работы продолжаются, вы достигли большого успеха за короткий период времени», – сказала она. Однако она также подчеркнула серьезность минной опасности, заявив, что процесс разминирования может занять десятилетия.

Йоахим фон Лёбен из Германии сравнил Шушу с Иерусалимом, подчеркнув уникальность города и важность его восстановления. Он был впечатлен скоростью работ, особенно в Физули, где жители уже начали возвращаться, а инфраструктура была построена всего за один-два года.

Шелвин Шах из США выразил благодарность за возможность узнать больше об истории региона и отметил важность мирного разрешения конфликта между Арменией и Азербайджаном. Он также выразил надежду на снижение минной угрозы.

Украинский путешественник Влад Кибол был впечатлен темпами восстановления и выразил надежду, что новый аэропорт в Физули будет принимать туристов не только из Азербайджана, но и из Турции, Европы и других стран. Говоря о Шуше, он отметил красоту природы и архитектуры города.

Путешествие позволило участникам группы MTP увидеть, как стремительно восстанавливается Карабах, и оставило глубокие впечатления о богатой истории и культуре региона.

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