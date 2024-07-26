Европейские ценности под вопросом: под прицелом Италия, Венгрия и Словакия

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Демократия налицо, так сказать. Объективность и неангажированность. О чем это? Или о ком? А разве не ясно, что о последнем докладе Еврокомиссии (ЕК) в контексте «продолжающегося падения демократических стандартов», что ставит под угрозу «эффективное преследование коррупции, независимость судебной системы и безопасность журналистов»? Ну, скажет кто-то, звучит логично. Но это только на первый взгляд. Однако, когда выясняется, что адресатом критики оказываются Италия, Венгрия и Словакия, то сразу появляется сомнение относительно целей доклада: а не есть ли направленность отчета своего рода ответом правым партиям тех стран, которые голосовали против кандидатуры Урсулы фон дер Ляйен на должность главы ЕК во второй раз?

Дело тут в том, что в обнародованных ежегодных докладах такого рода рассматриваются решения всех стран-членов ЕС с предложением шагов по устранению недостатков, однако в этот раз почему-то именно три данные страны оказались под шквалом критических стрел.

И это неспроста. Ведь депутаты от партии премьер-министра Италии Джорджии Мелони «Братья Италии» голосовали против утверждения г-жи фон дер Ляйен на повторный срок на посту главы ЕК (непосредственно глава правительства Италии воздержалась), подчеркивая, что выбор, сделанный в преддверии заключительной подачи голосов, а именно, «политическая платформа, поиск консенсуса слева вплоть до «Зеленых», сделали невозможным для нас поддержку переназначения». А уже после по линии «Братьев Италии» прозвучало, что с переизбранием фон дер Ляйен не было подтверждено «сильное послание изменений, которое поступило от европейских избирателей». Кроме того, Мелони открыто высказалась против подхода к назначению на ответственные должности в Евросоюзе, подчеркнув, что ее политическую группу «фактически исключили из договоренностей».

В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (глава партии ФИДЕС) заблаговременно озвучил позицию, что не готов «принять сделку, прежде всего, по кандидатуре фон дер Ляйен». Так как, по его словам, не учитывается мнение европейских избирателей, на выборах в Европарламент выступивших в пользу правых партий.

Что касается обнародованного документа, то, как высказалась еврокомиссар по европейским ценностям и транспарентности Вера Йоурова, в докладе отсутствуют обвинения, порицания, либо восхваления, т. к. он является не более чем «превентивным инструментом» для развития диалога и «повышения осведомлённости». Но при такой внешне мягкой формулировке доклад своим острием направлен, прежде всего, против Будапешта, в частности, посредством констатации «полного отсутствия прогресса в нескольких областях: от борьбы с коррупцией на высшем уровне и прозрачности политической рекламы до независимости СМИ и НПО».

Наверняка данная линия европейских институтов не нова и будет иметь дальнейшее развитие. Та же Еврокомиссия инцировала против Венгрии процедуру по ст. 7 Договора о ЕС, направленную на лишение Орбана права голоса в Европейском совете. В свете чего еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс произнес, что «мы стараемся быть справедливыми при анализе ситуации, но Будапешт продолжает оставаться реальной системной проблемой для ЕК, когда речь идёт о верховенстве закона».

Тоже вот интересная оценка ситуации. Что подразумевается под определением «стараемся»? Значит, может статься, что старания окажутся тщетными и в таком случае «верховенство закона» нужно будет просто подгонять под собственные политические мотивы?

Вполне же очевидно, как на то обращают внимание многие аналитики, что антивенгерские демарши евроструктур возникают, прежде всего, в качестве ответов на шаги венгерского правительства, направленные на укрепление суверенитета страны. Подтверждением чего видится, в том числе инициатива верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля о переносе запланированной в Будапеште встрече глав МИД стран ЕС в Брюссель. Причина – в «недостаточной лояльности» со стороны председательствующей в Совете ЕС Венгрии «к внешнему курсу ЕС», проявившейся в визитах Орбана с «миссией мира» в Украину, Россию и Китай. Как без толики сомнения высказался глава европейской дипломатии, хотя «каждое государство-член ЕС суверенно в своей внешней политике», все государства, включая Венгрию, обязаны соблюдать статью 24.3 Договора ЕС, согласно которой необходимо поддерживать внешнюю политику блока «активно и безоговорочно в духе лояльности и взаимной солидарности».

Параллельно и Урсула фон дер Ляйен отменила визит коллегии еврокомиссаров в Венгрию, понизив уровень представительства на неформальных заседаниях Совета ЕС под венгерским председательством.

Вот так вот. Коротко и ясно. Демократия налицо. Свобода убеждений – тем более. На фоне чего со стороны Брюсселя постоянно звучат призывы закрыть Венгрии и Словакии доступ к фондам ЕС.

А потому констатация той же г-жи Йоуровой важности защиты «верховенства закона» вынуждает многих экспертов задуматься о том, а кто же в действительности не поддерживает этот взгляд? И почему? При этом позволяя периодически угрожать государствам, предпринимающих реальные усилия по укреплению собственного суверенитета и независимости.

Теймур Атаев