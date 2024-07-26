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Названы две проблемы, с которыми столкнулись гости Олимпиады в Париже

Названы две проблемы, с которыми столкнулись гости Олимпиады в Париже

Гости Олимпийских игр в Париже столкнулись с нехваткой питьевой воды и транспорта. Об организационных проблемах сообщил журналист иранского агентства IRNA Сайед Джавад Башири.

Проблема с транспортом — первая, с которой сталкиваются приезжающие во Францию. В Париже отсутствуют специальные трансферы из аэропорта, а на станциях метро не работают эскалаторы.

«Франция до сих пор уверяла, что тратит много денег на прием желающих посетить соревнования. Однако у представителей СМИ и гостей возникают проблемы даже с питьевой водой», — заявил Башири.

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