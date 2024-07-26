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Банки в Китае не хотят работать с юанем, который связан с Россией

Банки в Китае не хотят работать с юанем, который связан с Россией

Банки в Китае не хотят работать с юанем, который связан с Россией, пишут «Ведомости» со ссылкой на гендиректора АО «Первая группа», члена генсовета «Деловой России» Алексея Порошина.

Он сообщил, что финансовые организации КНР стали негласно делить юань на «чистый» и «грязный», то есть имеющий отношение к России. Еще один член генсовета «Деловой России» — Максим Черешнев рассказал о случае, когда китайский банк заявил о нежелании принимать юани, купленные на Московской бирже, которая на тот момент уже попала под западные санкции. Однако «грязным» считают любой юань с российским следом. Как сообщил управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев, банки в Китае могут отказаться от операции с юанем, если есть подозрения, что он был использован в сделке с российскими юридическими или физическими лицами.

По словам Порошина, а также гендиректора юридической компании SinoRuss Сураны Раднаевой, узнать место покупки валюты нельзя, поэтому китайские банки отстраняются от юаней из российских банков или тех, что по документам связаны с Россией. Гусев сказал, что способом проверки может быть изучение истории транзакций. Партнер юрфирмы О2 Consulting Наталья Кузнецова допустила, что банки Китая начнут запрашивать у импортеров доказательства покупки юаня на не попавших под санкции площадках.

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Банки в Китае не хотят работать с юанем, который связан с Россией
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Банки в Китае не хотят работать с юанем, который связан с Россией

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