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США обеспокоились учениями России и Китая у берегов Аляски

США обеспокоились учениями России и Китая у берегов Аляски

Глава Пентагона Ллойд Остин обеспокоился из-за учений России и Китая у берегов Аляски. Его слова передает Associated Press (AP).

«Эти отношения всегда вызывали у нас беспокойство — в основном потому, что мы обеспокоены тем, что Китай оказывает поддержку незаконному и ненужному конфликту на Украине», — заявил Остин.

По словам министра обороны США, самолеты не входили в американское воздушное пространство, а лишь приблизились на расстояние около 200 миль (320 километров) к побережью. По данным издания, учения не были восприняты как угроза, однако командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) подняло в воздух истребители для перехвата двух российских и двух китайских бомбардировщиков.

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