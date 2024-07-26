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В Кыргызстане состоялся III Совет генеральных прокуроров ОТГ

В Кыргызстане состоялся III Совет генеральных прокуроров ОТГ

В заседании приняли участие генеральные прокуроры Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Туркменистана, а также представитель Международного союза прокуроров

Участники затронули основные вопросы взаимодействия и стратегии совместных действий по противодействию глобальным угрозам, включая международные преступления, терроризм и киберпреступность, а также подписали декларацию, отражающую конкретные шаги и совместные усилия по укреплению сотрудничества и повышению готовности к реагированию на современные вызовы.

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