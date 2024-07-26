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Старик на самокате сбил с ног королеву Дании

Старик на самокате сбил с ног королеву Дании

Пожилой человек на электросамокате наехал на королеву Дании Марию. Об этом сообщает издание New York Post.

Инцидент произошел во время официальной поездки Марии в Гренландию. 52-летняя королева общалась с людьми на улице, когда в толпу неожиданно въехал самокат и сбил ее с ног.

На помощь упавшей королеве немедленно пришли охранники и увели ее с места происшествия. Позднее пресс-секретарь королевской семьи заявил, что она не получила травм.

Водитель самоката утверждает, что потерял управление. По его словам, он не понимает, почему это произошло.

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