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Жена Трампа выпустит мемуары

Жена Трампа выпустит мемуары

Мелания Трамп, супруга экс-президента США Дональда Трампа, анонсировала выпуск автобиографической книги. Об этом говорится в сообщении сайта бывшей первой леди США.

«Мелания» – сильная и вдохновляющая история женщины, достигшей личного совершенства, преодолевшей сопротивление и самостоятельно проложившей свой жизненный путь. Бывшая первая леди приглашает читателей в свой мир, предлагая откровенный портрет женщины, прожившей необычайную жизнь», – говорится в разделе предзаказа мемуаров.

Отмечается, что в книге будут содержаться истории и фотографии, которые ранее нигде не публиковались.

Телеканал ABC при этом отмечает, что книга выйдет осенью.

Отмечается, что это – первая книга, написанная самой Меланией о своей жизни.

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