Угрозы подрыва многоэтажки в Дагестане не было (обновлено, видео)

197 Просмотров

23:32 Силовики в Каспийске провели «оперативно-следственные мероприятия» по «нескольким адресам», сообщило МВД Дагестана. О причине и результате этих мероприятий ведомство не рассказало.

«Распространяемая в социальных сетях информация о забаррикадировавшихся лицах не соответствует действительности», — добавили в МВД.

Источник ТАСС в силовых структурах региона сообщил, что правоохранительные органы провели обыски в многоквартирном доме, есть задержанные.

«Сработали на опережение», — сказал агентству собеседник.

***

23:26 Жителей многоквартирного дома в Каспийске эвакуировали из-за обыска. Об этом говорится в сообщении силовых структур региона.

Отмечается, что в настоящее время проверяется сообщение о нахождении в доме самодельного взрывного устройства.

***

22:18 В дагестанском городе Каспийск неизвестные забаррикадировались в жилом доме и пригрозили его взорвать, сообщают телеграм-каналы «Осторожно, новости» и Shot.

Дом находится на улице Алферова, жителей эвакуируют.

По информации источника РЕН ТВ, забаррикадировался один человек, он может быть пьян или не в себе.