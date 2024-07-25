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Главное Экономика

Азербайджан и Сербия обсудили перспективы роста торгового оборота

Азербайджан и Сербия обсудили перспективы роста торгового оборота

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился 25 июля с делегацией, возглавляемой сопредседателем азербайджано-сербской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, министром культуры Сербии Николой Селаковичем.

Согласно информации Кабинета министров, на встрече было выражено удовлетворение развитием азербайджано-сербской дружбы и связей стратегического партнерства в различных сферах. Подчеркнуто активное сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной, нефтегазовой, промышленной сферах.

Было отмечено значение практической реализации достигнутых между главами государств договоренностей с точки зрения дальнейшего расширения взаимовыгодного партнерства. Стороны коснулись значимости прошедшего в Баку 8-го заседания межправительственной комиссии.

На встрече также обсуждались перспективы по увеличению торгового оборота и взаимных инвестиций, развитию сотрудничества в транспортно-транзитной области, возобновляемой энергетике, гуманитарной и других сферах.

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