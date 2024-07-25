В Турции назвали «позором» выступление Нетаньяху в Конгрессе США

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Позволять Нетаньяху вести свою пропаганду и высказывать различные эпитеты в адрес мирных американских протестующих разными именами в зале Конгресса США – это просто позорно.

Об этом заявил глава Управления по связям при Администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

«Выступление израильского премьера было полным не только откровенной лжи, но и ненависти к палестинцам», – отметил он, добавив, что обращение Нетаньяху к Конгрессу США стало «тяжелым пятном» на репутации этого института, который позиционирует себя в качестве защитника прав человека и заявляет о поддержке демократических ценностей.

«Принимая политика, ответственного за военные преступления, Вашингтон «посылает миру сигнал о том, что его мало заботят жизни невинных гражданских лиц», – заявил он. При этом политик отметил, что соучастие ряда политиков в США в «преступлениях Израиля из соображений политической целесообразности» будет иметь негативные последствия для авторитета США во всем мире.

По его словам, несмотря на глубокое и длительное влияние произраильских групп, «молодые поколения пробуждаются к реалиям оккупации, этнических чисток и геноцида в Палестине».

«Под руководством президента Эрдогана турецкое правительство делает все возможное, чтобы воплотить в жизнь реальность решения с двумя государствами, где по-настоящему суверенная Палестина живет бок о бок со своими соседями», – отметил он.