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Индия призвала США понять, что свободна в установлении отношений с Россией

Индия призвала США понять, что свободна в установлении отношений с Россией

Индия имеет свободу выбора в установлении своих отношений с другими странами мира, в том числе с Россией, США должны осознавать это.

Об этом заявил официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал, комментируя заявление помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональда Лу о том, что Вашингтон разочарован визитом индийского премьер-министра Нарендры Моди в Москву, передает ТАСС.

«Что касается комментариев в американском конгрессе. Нужно понимать, что Индия и Россия имеют давние отношения, основанные на взаимности интересов в существующем многополярном мире. В многополярном мире у всех стран есть свобода выбора. Важно, чтобы каждый осознавал и ценил такие реалии», – сказал Джайсвал.

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