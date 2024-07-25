Азербайджан спустя 18 лет может сменить своего посла в России

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Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу выдвинул свою кандидатуру в депутаты от Шуши.

В интервью СМИ Полад Бюльбюльоглу заявил, что хочет баллотироваться в депутаты, чтобы представлять Шушу.

«Если  шушинцы выберут меня в качестве своего представителя в Парламенте, я сделаю все, чтобы оправдать их доверие. Стать депутатом от Шуши – это огромная честь.

Все эти 30 лет мы мечтали о том, что мы вернем колыбель нашей культуры – Шушу и мы сделали это. Сегодня наша главная задача – это сделать все для развития и процветания Карабаха», – отметил Бюльбюльоглу.

Отмечается, что Полад Бюльбюльоглу стал кандидатом от Шушинско-Агдам-Ходжавендского избирательного округа №124. В ответ на запрос местных СМИ в Шушинско-Агдам-Ходжавендской окружной избирательной комиссии №124 подтвердили эту информацию и сообщили,  что посол уже подал соответствующие документы.

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