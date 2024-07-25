Мать покойного Национального героя Азербайджана получила квартиру

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Министерство труда и социальной защиты населения передало Дурсун Гасымовой, матери погибшего Национального героя Натига Гасымова, квартиру в жилом комплексе MIDA в Гяндже.

Об этом сообщил начальник управления по связям с общественностью Министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов.

Было отмечено, что Д.Гасымовой была подарена двухкомнатная, полностью отремонтированная квартира.

Отметим, что согласно Указу президента Ильхама Алиева от 25 июня 2024 года Натигу Салим оглы Гасымову присвоено звание «Национальный герой Азербайджана».