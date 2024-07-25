Армения пыталась собрать разведданные в товузском направлении |
США раскрыли цель своей помощи Армении |
Азербайджан спустя 18 лет может сменить своего посла в России |
Румыния заявила об обнаружении обломков российского беспилотника |
Иванишвили может стать кандидатом в президенты Грузии |
Армения и Иран заключили секретное соглашение о поставках оружия на полмиллиарда долларов |
В Белом доме исключили связь между демаршем Байдена и его здоровьем |
Кобахидзе озвучил условие открытия в Грузии второго фронта против России |
В Шуше ввели в эксплуатацию станцию мониторинга землетрясений |
Главное Общество

В Баку будут отреставрированы 20 памятников культуры

В Баку будут отреставрированы 20 памятников культуры

По инициативе Министерства культуры и Исполнительной власти Баку был проведен мониторинг находящихся в Баку памятников, и установлено, что некоторые из них нуждаются в реставрации.

Об этом заявили в Министерстве культуры.

Специализированная техническая группа приступила к реставрационно-восстановительным работам.

«Целесообразна чистка памятников, нанесение на них специального защитного слоя и восстановление разрушенных частей постаментов, Учитывая, что памятники представляют интерес для гостей столицы, принято решение об их чистке и реставрации», – говорится в информации.

Памятники, которые будут отреставрированы:

1. Мать и дитя
2. Борис Ванников
3. Фикрат Амиров
4. Ази Асланов
5. Мирза Алекпер Сабир
6. Гафур Мамедов
7. Джафар Джаббарлы
8. Никола Тесла
9. Гара Гараев
10. Рихард Зорге
11. Самед Вугун
12. Памятник 20 Января
13. Хусейн Джавид
14. Мухаммад Физули
15. Нариман Нариманов
16. Деде Горгуд
17. Альберт Агарунов
18. Гюльтекин Аскерова
19. Кёроглу Рагимов
20. Памятник рабочему

Теги:
Из этой рубрики
Баллотирующемуся в депутаты Поладу Бюльбюльоглу выданы подписные листы
Общество

Баллотирующемуся в депутаты Поладу Бюльбюльоглу выданы подписные листы

2024/07/25, 16:43
Али Асадов встретился с председателем Конституционного Суда Турции
Общество

Али Асадов встретился с председателем Конституционного Суда Турции

2024/07/25, 15:25
Мать покойного Национального героя Азербайджана получила квартиру
Общество

Мать покойного Национального героя Азербайджана получила квартиру

2024/07/25, 14:09
В Баку будут отреставрированы 20 памятников культуры
Общество

В Баку будут отреставрированы 20 памятников культуры

2024/07/25, 14:04
Завтра в Азербайджане будут ливни
Общество

Завтра в Азербайджане будут ливни

2024/07/25, 12:48
Дополнительный авиарейс запустят между Сочи и Баку
Общество

Дополнительный авиарейс запустят между Сочи и Баку

2024/07/25, 11:47
Турция открыла в Шуше станцию ​​мониторинга, улавливающую землетрясения в любой точке мира (видео)
Общество

Турция открыла в Шуше станцию ​​мониторинга, улавливающую землетрясения в любой точке мира (видео)

2024/07/25, 11:00
Снижен скоростной режим на дороге Зыхский круг-аэропорт
Общество

Снижен скоростной режим на дороге Зыхский круг-аэропорт

2024/07/25, 00:57
Сабина Алиева отметила расширение связей с турецкими коллегами (фото)
Общество

Сабина Алиева отметила расширение связей с турецкими коллегами (фото)

2024/07/24, 23:41