В Баку будут отреставрированы 20 памятников культуры

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По инициативе Министерства культуры и Исполнительной власти Баку был проведен мониторинг находящихся в Баку памятников, и установлено, что некоторые из них нуждаются в реставрации.

Об этом заявили в Министерстве культуры.

Специализированная техническая группа приступила к реставрационно-восстановительным работам.

«Целесообразна чистка памятников, нанесение на них специального защитного слоя и восстановление разрушенных частей постаментов, Учитывая, что памятники представляют интерес для гостей столицы, принято решение об их чистке и реставрации», – говорится в информации.

Памятники, которые будут отреставрированы:

1. Мать и дитя

2. Борис Ванников

3. Фикрат Амиров

4. Ази Асланов

5. Мирза Алекпер Сабир

6. Гафур Мамедов

7. Джафар Джаббарлы

8. Никола Тесла

9. Гара Гараев

10. Рихард Зорге

11. Самед Вугун

12. Памятник 20 Января

13. Хусейн Джавид

14. Мухаммад Физули

15. Нариман Нариманов

16. Деде Горгуд

17. Альберт Агарунов

18. Гюльтекин Аскерова

19. Кёроглу Рагимов

20. Памятник рабочему