Китай: НАТО – машина, которая сеет хаос

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Североатлантический альянс спровоцировал вооруженные конфликты в Афганистане, Ираке, Ливии и Украине. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны Китая Чжан Сяоган, сообщается на сайте китайского оборонного ведомства.

«НАТО является машиной, которая сеет хаос. Альянс принес пожар войны и бедствия целым регионам, а также жителям Украины и Афганистана, Ирака и Ливии», — заявил представитель.

Чжан Сяоган добавил, что возглавляемые союзники США по военному блоку «продолжают спекулировать на мировых конфликтах». Он подчеркнул, что страны НАТО должны думать о себе, а не возлагать вину на Китай.