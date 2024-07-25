Премьер Грузии собирается отдать под суд партию Саакашвили

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Оппозиционная партия «Единое национальное движение» («ЕНД»), учрежденная бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, будет отдана под суд после парламентских выборов.

Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, передает «Sputnik Грузия».

«Сейчас мы говорим об отдаче под суд политической силы, то есть отдаче под суд этой агентуры, за чем свободно могут последовать приговоры на индивидуальном уровне», — сказал политик.

Кобахидзе пообещал рассказать о формах наказания партии позже. Он отметил, что в стране не может быть установлена демократия, когда оппозиция называется преступной. Как подчеркнул премьер, население знает о преступлениях, совершенных прежними властями Грузии. Политик напомнил, что многие представители «ЕНД» были осуждены, включая Саакашвили.