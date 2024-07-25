Трамп перестарался: «Дряхлый» Байден повержен, но одолеет ли 78-летний республиканец «резвую» Харрис

585 Просмотров

Действующий президент США отказался баллотироваться на второй срок, подсунув избирателям кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. По всей вероятно и по иронии судьбы, она и станет конкурентом Дональда Трампа на президентских выборах, что меняет, как минимум, картину электоральной предпочтительности не в пользу далеко не юного республиканца.

Заявление президента США Джо Байдена о выходе из президентской гонки не стало неожиданностью. Во-первых, этому сильно поспособствовало его явное поражение на дебатах с кандидатом в президенты Дональдом Трампом; во-вторых, недавнее покушение на жизнь республиканца, резко взвинтившее его рейтинг. В-третьих, отказ спонсоров демократической партии финансировать провальную избирательную кампанию Байдена и сильное давление на него однопартийцев и тех, кто, так сказать, «выше». Да и вообще – пора и честь знать.

Итак, упиравшийся и не желавший уступать своих президентских амбиций Байден, проснувшись поутру, сдался: свой президентский срок он собирается «домотать», а после пусть рулит Камала Харрис, кандидатуру которой он и поддержал в качестве президента США.

Западные СМИ пишут, что Байден «взорвал бомбу». По сути же США уже давно взрывают мир в мире, и разница между Байденом и Харрис – сугубо символическая: их жестокость в международных и внутренних делах практически идентична, разве что Байден внешне вял, а Харрис – резва. Что ж, разница в возрасте дает о себе знать, однако на внешнюю и внутреннюю политику она не влияет.

Если говорить о «взорванной бомбе», то взорвалась она, точнее, могла взорваться в самой демократической партии, в которой далеко не всем улыбается кандидатура Харрис. Но, судя по всему, демократы – противники Харрис, наступили себе на горло, дабы избежать раскола в партии и постараться одолеть Трампа, электорат которого может несколько поредеть – из него убудут те, кто, в принципе, ничего не имел против демократов, но считал нахождение у власти не всегда адекватного Байдена «уже неприличным» и даже опасным для страны.

Словом, демократы – на видимом уровне – пока не разругались, однако в августе в Чикаго состоится съезд партии, он и обнажит, насколько сильны в ней противоречия по кандидатуре Харрис. Дама же уже стала подыскивать себе вице-президента, и выбор ей, как считают американские эксперты, предстоит сделать между губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро и его коллегой из Кентукки Энди Беширом.

Как сообщает телеканал CNN, по его подсчетам более 500 делегатов съезда демпартии поддержали номинацию Харрис в качестве кандидата в президенты. Но кто такая 59-летняя Камала Харрис?

Если коротко, она дочь иммигрантов (мать – из Индии, отец – с Ямайки). Училась в Университете Говарда и была членом «Альфа Каппа Альфа» – старейшего сообщества чернокожих студенток в США. Диплом юриста получила в Калифорнийском университете в Сан-Франциско. Работала заместителем окружного прокурора в Окленде (штат Калифорния), затем окружным прокурором Сан-Франциско, став первой чернокожей женщиной на этом посту и первой афроамериканкой в качестве генерального прокурора Калифорнии.

В 2016 году Харрис стала сенатором от Калифорнии. Пыталась баллотироваться в президенты, однако безуспешно. Байден разглядел в ней решительного незаурядного политика, и она стала его заместителем. Известна «ежовыми рукавицами» на всех постах, которые занимала. Bloomberg считает, что в такие же «рукавицы» она возьмет «распоясавшихся демократов».

«Сейчас есть все основания считать, что у Харрис просто нет соперников среди демократов… ни один из ведущих демократов не обнародовал планов бросить ей вызов, пусть и не все ее поддержали», – пишет The New York Times (здесь и далее в ссылках – перевод ИноСМИ). Она с головокружительной быстротой взяла под свой контроль огромный предвыборный штаб Байдена и связалась с лидерами демократов в конгрессе и палатах представителей штатов на предмет поддержки. Штаб Байдена официально сменил девиз на «Харрис — в президенты».

Напомним, кстати, что экс-президент США от демократов Барак Обама кандидатуру Харрис не поддержал.

The Hill обратило внимание своих читателей на рейтинг Харрис и ее шансы противостоять Трампу: «Хотя для официального выдвижения Харрис еще предстоит привлечь на свою сторону делегатов общенационального съезда партии, который состоится в следующем месяце, на данном этапе именно она представляется очевидной наследницей Джо Байдена. Однако, по последним опросам Decision Desk HQ (DDHQ) и издания The Hill, вице-президенту грозят собственные трудности в прямом соперничестве с Трампом».

«Ее рейтинг на национальном уровне ниже, чем у Байдена — и это не очень хорошо, — сказал научный директор DDHQ Скотт Трантер за неделю до того, как стало известно об уходе Байдена. — Однако ее преимущество в том, что у нее нет и байденовского «багажа», и избиратели смогут взглянуть на нее по-новому».

В контексте действий Харрис на международной арене в случае, если она станет президентом, Politico считает, что в большинстве областей она «наверняка продолжит добиваться внешнеполитических целей, установленных президентом Байденом». В частности, окажет решительную поддержку военным усилиям Украины и продолжит инициативы по углублению альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе на фоне геополитического господства Китая. Кроме того, при ней США, скорее всего, продолжат оказывать мощную поддержку Израилю и другим союзникам на Ближнем Востоке.

Вместе с тем, «Жесткость ее позиций по некоторым вопросам, в том числе, по отношению к Саудовской Аравии, Индии и Турции, может осложнить ее взаимодействие с союзниками на Ближнем Востоке и в Азии».

Как точно подметило The National Interest, «Трамп перестарался, выставляя Байдена немощным стариком. Теперь все его аргументы могут обернуться против него самого. Дональд Трамп лишился президентской гонки, которую, как ему казалось, он заслужил. Предвыборный штаб Трампа посвятил все силы тому, чтобы выставить президента Джо Байдена дряхлым бездельником, который не потянет еще один срок. И такой подход сработал даже успешнее, чем можно было мечтать. … Контраст между Харрис и Трампом разителен. Многие из колкостей и шпилек в адрес Байдена теперь будут обращены против самого Трампа: он стар, не в лучшей форме, умственно и физически выдохся и так далее».

Так что если бы Байден не отказался баллотироваться, Трамп бы наверняка выиграл выборы, а теперь он, «скорее всего, лишен такой перспективы». Он «остается в предвыборной кампании фигурой разноплановой и мощной, но он никогда прежде не сталкивался с таким упорным и решительным политическим противником, как Харрис. Иными словами, настоящая президентская гонка началась только сейчас».

А что же противоположная сторона? Французский журнал Le Point пишет, что решение Байдена выйти из президентской гонки вызвало бурную реакцию среди республиканцев, и высокопоставленные представители партии уже начали кампанию против Харрис: «Республиканский лагерь ликует после объявления о выходе Байдена из президентской гонки. Высокопоставленные республиканцы во главе с Вэнсом обвиняют Харрис в некомпетентности и пособничестве в сокрытии сведений о здоровье Байдена».

CNN же передает, что Трамп в беседе с журналистами заявил:

«Победить Камалу Харрис будет легче, чем Байдена». И повторил, что тот был «худшим президентом Америки», и что США «будут сильно страдать из-за его президентского срока». Но, пообещал он, «мы быстро устраним ущерб, который он нанес».

Внешне Трамп выглядит человеком, уверенным в своей победе, и даже двойной. «Это уникальная возможность победить не одного кандидата от Демократической партии, а сразу двоих за один год», – приводит в соцсети Х слова баллотирующегося республиканца его предвыборный штаб.

Харрис же выглядит сверхуверенно, но, вероятно, такая манера вообще свойственна кандидатам в президенты, особенно – в США, сопровождаемая голливудской улыбкой от уха до уха либо саркастической ухмылкой: в зависимости от профессионализма дантистов.

Харрис демонстрирует первую, но, как пишет британская The Economist, ее положение беспрецедентно: «До нее никто не начинал президентскую кампанию на столь позднем этапе. Судя по всему, шансы явно против нее. Но и Трамп — исторически непопулярный кандидат и к тому же осужденный преступник. Поэтому такой прокурор, как Харрис, сможет разоблачить его ложь и напомнить избирателям о его проступках. Чтобы победить, ей придется сплотить партию в трудную минуту, зажечь сердца избирателей, выдержать оскорбления Трампа и открыть в себе неизведанные доселе таланты, чтобы довести кампанию до конца, несмотря на все тяготы. Во многих отношениях она — рядовой политик. Тем не менее, в Овальном кабинете хватало серых партийцев, которых отправили туда избиратели, проглотив свою гордость и выбрав меньшее из зол».

В качестве эпилога к обзору зарубежной прессы, преимущественно – американской, и ремарок автора материала. Предвыборная гонка в США стала (с вынужденным и/или принужденным отказом Байдена баллотироваться на второй срок) совершенно непредсказуемой, хотя недавнее покушение на Трампа тоже не давало гарантий того, что он, во-первых, дойдет невредимым до конца предвыборной кампании (такой уверенности нет и сегодня), как и в том, что Харрис не спутала электоральные планы.

Что касается самого Байдена, неизвестно, будет ли он почивать на уже, можно считать, бывших президентских лаврах и бездельничать, или поможет Харрис в борьбе против Трампа. Второй вопрос – насколько ответственно он подходит к своей преемнице и к своей стране, и какое политическое наследство он ей оставит. В частности, станет ли прилагать усилия к завершению войны в Газе, освобождению заложников, переставлять акценты на украинском направлении, смягчать инфляцию в самих США и понижать градус политического накала. Имея в виду, в первую очередь, то, что аналитики опасаются начала гражданской войны в США.

И еще: в случае победы Харрис на президентских выборах и продолжения ею внешней политики Байдена, второй президентский срок даме, которую в самих США многие считают жестокой (не будем путать с жесткой) – не светит. Потому как в мире набирает силу борьба Глобального юга с Глобальным севером против однополярного мира и гегемонии Вашингтона, который рискует стать (если уже не стал) мировым пугалом.

Но надеяться, что при Харрис, которая (как и Байден) считает, что США должна быть единственной и безусловной мировой державой, ситуация изменится к лучшему – не стоит. Впрочем, неизвестно, с чем столкнется мир в случае победы Трампа, поскольку политической предсказуемостью и последовательностью он не отличается.

Ирина Джорбенадзе