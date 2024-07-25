Прибывшие на Олимпиаду в Париж спортсмены массово жалуются на ограбления (видео)

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Прибывшие на Олимпиаду в Париж спортсмены стали жаловаться на ограбления.

Так, неизвестные ограбили олимпийского чемпиона по BMX‑фристайлу австралийца Логана Мартина. Спортсмен опубликовал видео с места происшествия и рассказал, что воры разбили окно фургона и похитили его личные вещи: рюкзак, бумажник и снаряжение. Некоторые сумки и вещи были разбросаны в местном парке неподалеку от фургона, их удалось обнаружить

Кроме того, обокрали и футболиста олимпийской сборной Аргентины Тьяго Альмаду. Об этом TyC Sports рассказал главный тренер команды Хавьер Маскерано.

По словам специалиста, это произошло за день до первого матча команды.

«Неизвестные ворвались на нашу базу. У нас везде просят удостоверения и аккредитации, а потом происходит подобное», — пожаловался тренер.