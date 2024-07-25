Истребители США и Канады перехватили российские и китайские самолеты

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Американские и канадские истребляемые перехватили возле побережья Аляски несколько российских и китайских бомбардировщиков. Об этом сообщает Североамериканское командование воздушно-космической обороны (NORAD).

Как уточнили сегодня в руководстве аэрокосмической обороны Северной Америки, инцидент произошел вчера, 24 июля.

Отмечается, что NORAD «обнаружил, отследил и перехватил» 2 российских военных самолета Ту-95, а также 2 китайских бомбардировщика H-6

Данные военные самолеты РФ и КНР «действовали в зоне распознавания противовоздушной обороны Аляски (ADIZ)».

«Самолеты России и КНР оставались в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство Америки или Канады», – говорится в заявлении ведомства.

В NORAD добавили, что действия российской и китайской военной авиации не рассматривались как угроза.

«Перехват совершали истребители NORAD из Соединенных Штатов и Канады», – рассказали в североамериканской аэрокосмической обороне.