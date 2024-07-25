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Россия атаковала Украину 38 дронами «Шахед», три улетели в Румынию

Россия атаковала Украину 38 дронами «Шахед», три улетели в Румынию

Россия атаковала Украину 38 беспилотниками «Шахед». По словам командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, системам ПВО в ночь на 25 июля удалось сбить 25 дронов. Силы ПВО работали в Киевской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Сумской, Житомирской и Черкасской областях.

Олещук добавил, что три беспилотника были «локационно потеряны» после того, как пересекли государственную границу с Румынией. В министерстве обороны Румынии это пока не комментировали.

В Одесской области под удар попал Измаильский район, расположенный на границе с Румынией, сообщил глава региональной администрации Олег Кипер. По его словам, частично разрушено административное здание, пострадали два человека. По данным СМИ, повреждения получили портовые объекты.

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