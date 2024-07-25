Евросоюз не поддержал жалобу Венгрии и Словакии на Украину

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Страны Евросоюза не поддержали жалобу Венгрии и Словакии на прекращение транзита российской нефти от компании «Лукойл» через Украину.

По данным издания Financial Times, ни один из участников встречи дипломатов блока не встал на сторону Будапешта и Братиславы, в то время как позицию Еврокомиссии одобрили представители 11 стран.

Украина остановила поставки сырья от «Лукойла» после ужесточения санкций в отношении компании. При этом в Киеве подчеркивают, что не препятствуют остальному транзиту, а объем прокачки нефти по нефтепроводу «Дружба» почти не изменился.

Тем не менее Венгрия и Словакия настаивают, что столкнулись с нехваткой сырья, и обратились в Еврокомиссию с жалобой на действия Украины и с требованием предпринять ответные действия в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС. Вопрос обсуждался на закрытом совещании в среду, 24 июля, но стороны не пришли к согласию в отношении дальнейших действий.