Питер Тейс: Дональд Трамп будет продвигать экономические интересы Азербайджана

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В США все больше накаляются страсти. Президент США Джо Байден внял призывам соратников и за четыре месяца до выборов отказался бороться с Дональдом Трампом за право руководить страной. В своем заявлении, опубликованном в соцсети Х, президент США особо поблагодарил за работу вице-президента Камалу Харрис, назвав ее экстраординарным партнером. Теперь Камала Харрис – наиболее вероятный кандидат от демократов на грядущих выборах. Как же изменится ситуация и как данные обстоятельства повлияют на дальнейшие события?

На вопросы Minval.az отвечает американский эксперт, исследователь международных отношений и геополитики Евразии Питер Тейс.

– Как вы прогнозируете исход выборов в США? Как изменится ситуация после покушения на Трампа и отказа Байдена баллотироваться в президенты?

– Ожидается, что Дональд Трамп победит на президентских выборах, и будет усердно работать для поддержания мира и содействия экономическому развитию Южного Кавказа. Я надеюсь, что в скором времени Трамп примет президента Азербайджана Ильхама Алиева в Белом доме.

– А как насчет Камалы Харрис, каковы ее шансы?

– Камала Харрис не способна собрать демократическую базу и, как ожидается, проиграет предстоящие президентские выборы. Демократическому кандидату не хватает твердости, мужества и выносливости, чтобы справиться с продолжающимся глобальным экономическим кризисом и вопросами безопасности.

– Во время своего первого президентского срока Трамп мало интересовался проблемами Южного Кавказа. Что изменится, если он победит? Как изменятся отношения между Баку и Вашингтоном в случае его победы?

– Дональд Трамп изменит приоритеты американской внешней политики. Он принесет мир в Европу и будет продвигать экономические интересы Азербайджана. В настоящий момент Вашингтон находится в глубоком кризисе, и возвращение Трампа станет хорошим предзнаменованием укрепления двустороннего партнерства со странами Южного Кавказа.

– Многие аналитики прогнозировали, что избирательная кампания в США может плавно перерасти в гражданскую войну. Что вы думаете об этом?

– Консолидированная демократия в США не допустит, чтобы какая-либо форма гражданской войны возникла по политическим мотивам.

– Недавно ЕС и США заявили о своем желании способствовать подписанию мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Каковы цели Вашингтона и Брюсселя на Южном Кавказе?

– Мирный договор между Арменией и Азербайджаном является главным приоритетом ЕС и США. Вашингтон хочет видеть процветающий регион, и его связи с Баку чрезвычайно важны. Экономическое сотрудничество с Баку имеет важное значение для Вашингтона, а организация COP29 является сутью этого растущего альянса между Вашингтоном и Баку. Это отношения, в которых есть взлеты и падения!

– Что ждет макроновскую Францию? Как сложится будущая политическая ситуация в стране?

– Макрон продемонстрировал себя крайне слабым лидером и нанес ущерб дипломатическим связям между Францией и Азербайджаном. Франция переживает высокий уровень политических потрясений, и это серьезный вопрос национальной безопасности для Парижа. Эммануэль Макрон потерял свою репутацию внутри страны и за рубежом. Макрон раздувает пламя колониализма во всем мире; он потерял политическое влияние в Нигерии, Алжире и других частях Африки и на островах Тихого океана. Президент Франции нанес ущерб политическому и экономическому диалогу между Францией и Азербайджаном. Франция также играла против Азербайджана в институтах Евросоюза. Очевидно, что Париж не способствует сплочению и единству внутри ЕС.

Ясмин Мамедова