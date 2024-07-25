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Путин и Асад встретились в Кремле

Путин и Асад встретились в Кремле

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с лидером Сирии Башаром Асадом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Накануне вечером состоялась встреча Владимира Путина с Президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом», — говорится в сообщении.

В ходе визита российский лидер заявил о возможности обсудить весь комплекс отношений между странами, особо отметив торгово-экономические связи. Также он поинтересовался мнением Асада по развитию ситуации в регионе.

Сирийский лидер отметил, что встреча совпала с юбилеем установления дипломатических отношений между странами.

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