Армения и Иран заключили секретное соглашение о поставках оружия на полмиллиарда долларов

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Армения и Иран заключили секретное соглашение о поставках оружия на полмиллиарда долларов.

Как сообщает Minval.az, информированный источник, являющийся высокопоставленным военным чиновником на Ближнем Востоке, сообщил Iran International, что Исламская Республика и Армения подписали крупное оружейное соглашение на сумму 500 миллионов долларов, в рамках которого Тегеран предоставит Еревану дроны-камикадзе.

Соглашение о поставках вооружений между Тегераном и Ереваном, подписанное обеими сторонами в последние несколько месяцев, состоит из нескольких контрактов.

Iran International получил эксклюзивный список, в котором указано, какая военная техника будет экспортироваться из Ирана в Армению на основании недавнего соглашения: «Шахед 136», «Шахед 129», «Шахед 197», «Мохаджер», а также зенитно-ракетные комплексы, такие как «3-й Хордад-3 », «Маджид», «Хордад-15 » и «Арман».

Издание отмечает, что пока неясно, как Армения сможет выплатить Исламской Республике сумму в 500 миллионов долларов, но некоторые аналитики полагают, что Ереван мог использовать кредит для выплаты этой суммы Тегерану.

Соглашение Арменией не ограничивается отправкой дронов и систем ПВО. В этом контракте также рассматриваются сотрудничество в разведке, тесные военные связи, обучение и строительство баз на территории Армении.

Источник также сообщил, что сотрудничество в сфере безопасности между двумя странами, включая сделки по поставкам оружия, обсуждалось во время визитов высокопоставленных чиновников и технических групп в Иран в последние месяцы.

Комментируя оружейное соглашение между Ираном и Арменией, Военный аналитик Фарзин Надими сказал:

«Азербайджан будет очень, очень рассержен этим соглашением [между Тегераном и Ереваном]. В то же время Иран хочет показать свое недовольство Азербайджаном, поскольку тот является основным заказчиком израильского оружия. Азербайджан и Израиль поддерживают стратегические отношения. Я думаю, что посредством подобных соглашений Иран показывает Азербайджану, что отношения этой страны с Израилем будут все больше и больше сближать Иран с Арменией».