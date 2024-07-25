Армения и Иран заключили секретное соглашение о поставках оружия на полмиллиарда долларов |
В Белом доме исключили связь между демаршем Байдена и его здоровьем |
Кобахидзе озвучил условие открытия в Грузии второго фронта против России |
В Шуше ввели в эксплуатацию станцию мониторинга землетрясений |
В Азербайджане арестован командир воинской части |
Украденную Епремяном азербайджанскую песню удалили с цифровых музыкальных платформ |
Фидан: Четвертая война в Газе может оказаться неизбежной |
Бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада пытались убить |
Армения стала крупнейшим покупателем индийского оружия |
Главное Армия

Армения и Иран заключили секретное соглашение о поставках оружия на полмиллиарда долларов

Армения и Иран заключили секретное соглашение о поставках оружия на полмиллиарда долларов

Армения и Иран заключили секретное соглашение о поставках оружия на полмиллиарда долларов.

Как сообщает Minval.az, информированный источник, являющийся высокопоставленным военным чиновником на Ближнем Востоке, сообщил Iran International, что Исламская Республика и Армения подписали крупное оружейное соглашение на сумму 500 миллионов долларов, в рамках которого Тегеран предоставит Еревану дроны-камикадзе.

Соглашение о поставках вооружений между Тегераном и Ереваном, подписанное обеими сторонами в последние несколько месяцев, состоит из нескольких контрактов.

Iran International получил эксклюзивный список, в котором указано, какая военная техника будет экспортироваться из Ирана в Армению на основании недавнего соглашения: «Шахед 136», «Шахед 129», «Шахед 197», «Мохаджер», а также зенитно-ракетные комплексы, такие как «3-й Хордад-3 », «Маджид», «Хордад-15 » и «Арман».

Издание отмечает, что пока неясно, как Армения сможет выплатить Исламской Республике сумму в 500 миллионов долларов, но некоторые аналитики полагают, что Ереван мог использовать кредит для выплаты этой суммы Тегерану.

Соглашение Арменией не ограничивается отправкой дронов и систем ПВО. В этом контракте также рассматриваются сотрудничество в разведке, тесные военные связи, обучение и строительство баз на территории Армении.

Источник также сообщил, что сотрудничество в сфере безопасности между двумя странами, включая сделки по поставкам оружия, обсуждалось во время визитов высокопоставленных чиновников и технических групп в Иран в последние месяцы.

Комментируя оружейное соглашение между Ираном и Арменией, Военный аналитик Фарзин Надими сказал:

«Азербайджан будет очень, очень рассержен этим соглашением [между Тегераном и Ереваном]. В то же время Иран хочет показать свое недовольство Азербайджаном, поскольку тот является основным заказчиком израильского оружия. Азербайджан и Израиль поддерживают стратегические отношения. Я думаю, что посредством подобных соглашений Иран показывает Азербайджану, что отношения этой страны с Израилем будут все больше и больше сближать Иран с Арменией».

Теги:
Из этой рубрики
Армения и Иран заключили секретное соглашение о поставках оружия на полмиллиарда долларов
Армия

Армения и Иран заключили секретное соглашение о поставках оружия на полмиллиарда долларов

2024/07/25, 10:05
В России разбился вертолет, экипаж погиб
Армия

В России разбился вертолет, экипаж погиб

2024/07/25, 09:17
Трагический инцидент в ВСУ привел к гибели трех солдат, четверо ранены
Армия

Трагический инцидент в ВСУ привел к гибели трех солдат, четверо ранены

2024/07/25, 00:15
В Минобороны России задержан очередной высокопоставленный коррупционер
Армия

В Минобороны России задержан очередной высокопоставленный коррупционер

2024/07/24, 23:53
В Азербайджане арестован командир воинской части
Армия

В Азербайджане арестован командир воинской части

2024/07/24, 20:16
Генерал-лейтенант Ниязи Гаджиев награжден медалью
Армия

Генерал-лейтенант Ниязи Гаджиев награжден медалью

2024/07/24, 15:11
Армения стала крупнейшим покупателем индийского оружия
Армия

Армения стала крупнейшим покупателем индийского оружия

2024/07/24, 12:08
Украина стремится снять зависимость от иностранных ракет
Армия

Украина стремится снять зависимость от иностранных ракет

2024/07/23, 20:06
В Баку обсудили вопрос преподавания китайского языка для военнослужащих азербайджанской армии (фото)
Армия

В Баку обсудили вопрос преподавания китайского языка для военнослужащих азербайджанской армии (фото)

2024/07/23, 13:48