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В Турции задержали более 70 подозреваемых в связях с ИГ

В Турции задержали более 70 подозреваемых в связях с ИГ

Службы безопасности Турции задержали 72 человека по подозрению в связях с террористической группировкой «Исламское государство».

Об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая.

«В рамках операций против террористической группировки ИГ, проведенных в 13 провинциях, задержаны 72 человека», – написал министр в X. Задержания проведены в том числе в Адане, Анкаре, Анталье, Стамбуле, Трабзоне, Хатае.

Спецслужбы Турции регулярно проводят операции против ИГ. За год в Турции, по данным МВД, задержаны свыше 3 тыс. человек по подозрению в связях с группировкой.

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