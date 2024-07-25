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Байден объяснил решение выйти из президентской гонки

Байден объяснил решение выйти из президентской гонки

Президент США Джо Байден выступил с речью в Овальном кабинете Белого дома, впервые обратившись к нации после снятия своей кандидатуры с ноябрьских выборов. Он объяснил решение выйти из президентской гонки необходимостью передать эстафету молодому поколению и сохранить принципы демократии.

«В последние недели мне стало ясно, что я должен объединить свою партию в этом важнейшем начинании. Я считаю, что мой послужной список на посту президента, мое лидерство в мире, мое видение будущего Америки – все это заслуживало второго срока, – сказал Байден. – Но ничто, ничто не может помешать спасению нашей демократии. Это включает в себя и личные амбиции. Поэтому я решил, что лучший путь вперед – это передать эстафету новому поколению. Это лучший способ объединить нашу нацию».

Президент США подтвердил, что в течение следующих шести месяцев он будет сосредоточен на выполнении своих обязанностей: обеспечении роста экономики, защите прав граждан и т.д. Он отметил, что США также будут продолжать объединять коалицию стран, помогающих Украине, и укреплять НАТО. Также Байден добавил, что намерен добиться окончания военных действий в секторе Газа и освобождения всех заложников.

Говоря о предстоящих выборах, президент заявил, что «сделал свой выбор и высказал свою позицию».

«Я хочу поблагодарить нашего замечательного вице-президента Камалу Харрис. Она опытная. Она жесткая. Она способная. Она была для меня невероятным партнером и лидером нашей страны. Теперь выбор за вами», – сказал Байден. Он призвал американцев объединиться, делая выбор «между движением вперед и назад».

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