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В Испании Apple грозит штраф в $38 млрд

В Испании Apple грозит штраф в $38 млрд

Национальная комиссия по рынкам и конкуренции Испании (CNMC) начала антимонопольное расследование в отношении Apple, что может обернуться для американской компании штрафом до 38 млрд долларов.

Об этом говорится в сообщении CNMC.

Регулятор подозревает Apple в навязывании несправедливых коммерческих условий разработчикам приложений для App Store. Комиссия проверит, нарушают ли условия распространения приложений в App Store антимонопольное законодательство Испании и ЕС в целом.

На проведение расследования отведено до 24 месяцев. Если CNMC определит, что Apple нарушала закон о защите конкуренции Испании или ст. 102 Договора о функционировании Евросоюза, то американская корпорация будет оштрафована. Максимальный размер штрафа – 10% от годового оборота компании. Для определения суммы штрафа берется показатель выручки за год, предшествующий году начала расследования. По итогам 2023 года глобальные продажи Apple составили 383,9 млрд долларов.

«Испанские разработчики всех уровней конкурируют между собой в App Store на равных условиях, – прокомментировал представитель Apple начало расследования CNMC. – Apple продолжит сотрудничать с испанским антимонопольным ведомством, чтобы понять их опасения и отреагировать на них».

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