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У Зеленского заявили, что Венгрия осознала последствия войны в Украине (видео)

У Зеленского заявили, что Венгрия осознала последствия войны в Украине (видео)

Венгрия наконец-то понимает, что война приносит негативные последствия не только стране, в которой она идет.

Об этом заявил советник Зеленского Михаил Подоляк на фоне того, что Украина заблокировала транзит российской нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба».

«Ну странно было бы, чтобы Венгрия создавала нам определенные проблемы, а то, что касается самой Венгрии, было бы только в положительном контексте. К сожалению, война это война, и она приносит негативные последствия для стран, которые смотрят на войну не так, как остальное ЕС», – добавил он.

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