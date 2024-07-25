В Белом доме исключили связь между демаршем Байдена и его здоровьем |
Кобахидзе озвучил условие открытия в Грузии второго фронта против России |
В Шуше ввели в эксплуатацию станцию мониторинга землетрясений |
В Азербайджане арестован командир воинской части |
Украденную Епремяном азербайджанскую песню удалили с цифровых музыкальных платформ |
Фидан: Четвертая война в Газе может оказаться неизбежной |
Бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада пытались убить |
Армения стала крупнейшим покупателем индийского оружия |
Кобахидзе назвал организаторов покушения на Иванишвили |
Главное Мир

Лондон увеличит расходы на содержание королевской семьи

Лондон увеличит расходы на содержание королевской семьи

Британская королевская семья во главе с Карлом III получит дополнительные 45 миллионов фунтов стерлингов (58 миллионов долларов) на свои расходы. Это стало возможным после того, как, согласно годовому отчёту, прибыль от собственности короны (The Crown Estate) удвоилась по итогам 2023/24 финансового года.

В документе говорится, что данный показатель вырос с 443 миллионов до 1,1 миллиарда фунтов стерлингов. Благодаря этому средства на содержание королевской семьи увеличатся с 86,3 миллиона до 132 миллионов фунтов стерлингов.

Стоит отметить, что королевской семье положено 12% от собственности короны, которыми она сама не управляет. Сообщается, что средства она получает от британского кабинета министров.

Также подчёркивается, что ранее Их Величества получали четверть прибыли, однако позже представители семьи согласились снизить этот показатель вдвое. Если бы сохранились те условия, то сейчас бы им было положено 275 миллионов фунтов стерлингов на годовые расходы.

Теги:
Из этой рубрики
Маск не жертвовал Трампу $45 млн
Мир

Маск не жертвовал Трампу $45 млн

2024/07/25, 00:49
Федору Конюхову покорился очередной рекорд (фото)
Мир

Федору Конюхову покорился очередной рекорд (фото)

2024/07/25, 00:32
Лондон увеличит расходы на содержание королевской семьи
Мир

Лондон увеличит расходы на содержание королевской семьи

2024/07/25, 00:21
В Белом доме исключили связь между демаршем Байдена и его здоровьем
Мир

В Белом доме исключили связь между демаршем Байдена и его здоровьем

2024/07/24, 23:46
В олимпийском Париже по подозрению в саботаже арестовали российского повара
Мир

В олимпийском Париже по подозрению в саботаже арестовали российского повара

2024/07/24, 23:13
В Газе погибло 39145 человек
Мир

В Газе погибло 39145 человек

2024/07/24, 22:33
Лукашенко не понравилось обращение «господин» (видео)
Мир

Лукашенко не понравилось обращение «господин» (видео)

2024/07/24, 22:06
Крукс до ликвидации успел 8 раз выстрелить в Трампа
Мир

Крукс до ликвидации успел 8 раз выстрелить в Трампа

2024/07/24, 21:09
В Армении тракторист подорвался на мине
Мир

В Армении тракторист подорвался на мине

2024/07/24, 20:42