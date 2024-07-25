Трагический инцидент в ВСУ привел к гибели трех солдат, четверо ранены

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В Харьковской области из-за личного конфликта в одном из подразделений произошла стрельба. В результате инцидента трое военнослужащих погибли. Об этом сообщает Оперативно-стратегическая группировка войск «Хортица».

«Сегодня в Харьковской области в одном из подразделений, военнослужащими, на основе личных взаимоотношений, было применено огнестрельное оружие», – сказано в сообщении ОСГВ.

В результате стрельбы известно о трех погибших военных и четырех раненых – их оперативно госпитализировали. Состояние раненых – тяжелые.

«На месте происшествия работают Военная служба правопорядка в ВС Украины и правоохранительные органы», – уточнили в Оперативно-стратегической группировке войск.