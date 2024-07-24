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Главное Спорт

«Нефтчи» заинтересован в услугах турецкого специалиста

«Нефтчи» заинтересован в услугах турецкого специалиста

Азербайджанский футбольный клуб «Нефтчи» интересуется спортивным директором турецкого «Хатайспора» Фатихом Кавлаком.

Бакинцы хотят предложить турецкому специалисту должность в клубе, сообщает «Азериспорт». В ближайшее время станет известно, вернется ли Кавлак, который уже работал в Азербайджане в качестве помощника и главного тренера «Габалы», обратно в нашу страну. Кавлаку, который в настоящее время является спортивным директором «Хатайспора», выступающего в Суперлиге Турции, предложена должность руководителя академии.

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