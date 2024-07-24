В Белом доме исключили связь между демаршем Байдена и его здоровьем

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Вашингтонская администрация заявила, что решение президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки не связано с состоянием его здоровья. Об этом на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Это не имеет никакого отношения к его здоровью», – сказала она.

«Подобные решения очень личные, их нелегко принимать, очень немногие политики могут взглянуть на ситуацию и принять решение. Это говорит о том, как самоотвержен и достоин этот президент», — добавила она.