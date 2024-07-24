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Глава Госкомитета пожелал успехов епископу Алексию (фото)

Глава Госкомитета пожелал успехов епископу Алексию (фото)

24 июля председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Рамин Мамедов посетил русский православный кафедральный собор Святых Жен-Мироносиц в Баку.

Согласно информации Государственного комитета, на встрече с епископом Бакинским и Азербайджанским Алексием Рамин Мамедов пожелал священнослужителю успехов в его новой деятельности. Он рассказал о высоком внимании и заботе, уделяемых религиозным конфессиям в нашей стране, проделанной работе в области защиты их духовного наследия, а также политике, проводимой президентом Ильхамом Алиевым в этом направлении, как продолжение традиции, заложенной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.

Епископ Бакинский и Азербайджанский Алексий подчеркнул роль Азербайджана в продвижении межрелигиозного диалога, толерантности и развитии мультикультурных ценностей.

На встрече состоялось детальное обсуждение вопросов сотрудничества и перспектив его развития.

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