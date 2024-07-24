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Нетаньяху выступил за создание аналога НАТО на Ближнем Востоке

Нетаньяху выступил за создание аналога НАТО на Ближнем Востоке

Израиль предлагает США создать на Ближнем Востоке новый альянс, аналогичный НАТО, который будет направлен против угрозы со стороны Ирана, заявил в среду израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

«А теперь я хотел бы изложить свое видение Ближнего Востока в целом. Оно частично основывается на том, чему мы стали свидетелями после Второй мировой войны. Тогда, после войны Америка создала альянс безопасности в Европе, чтобы противостоять растущей советской угрозе. Точно так же Америка и Израиль сегодня могут создать альянс безопасности на Ближнем Востоке, чтобы противостоять растущей угрозе со стороны Ирана», – сказал Нетаньяху, выступая на совместном заседании обеих палат Конгресса США.

Как отметил политик, любая страна региона, которая нормализует отношения с Израилем, должна получить приглашение вступить в этот альянс.

«После нашей победы, при помощи региональных партнеров, демилитаризация и дерадикализация Газы приведет к безопасному будущему, процветанию и миру», – подчеркнул Нетаньяху, возложив на Иран ответственность за эскалацию на Ближнем Востоке.

«Иран фактически стоит за всем терроризмом, всеми беспорядками, всем хаосом, всеми убийствами», – заявил он, обратив внимание на о, что террористические прокси Ирана нацелились на американцев на Ближнем Востоке и за его пределами.

Израильский премьер поблагодарил президента США Джо Байдена за его решительную поддержку Государства Израиль. «Мы никогда не забудем усилия, которые Байден приложил на благо Государства Израиль», – сказал он.

«Мы не просто защищаем Израиль, мы защищаем Соединенные Штаты. Наши враги — ваши враги. Наша битва – это ваша битва. Наша победа — это ваша победа», – отметил Нетаньяху, не преминув попросить Вашингтон о помощи. «Помогите нам, и мы выполним работу. Окажите нам помощь быстрее, и мы быстрее выполним работу», – заявил он.

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