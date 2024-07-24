Нетаньяху выступил за создание аналога НАТО на Ближнем Востоке

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Израиль предлагает США создать на Ближнем Востоке новый альянс, аналогичный НАТО, который будет направлен против угрозы со стороны Ирана, заявил в среду израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

«А теперь я хотел бы изложить свое видение Ближнего Востока в целом. Оно частично основывается на том, чему мы стали свидетелями после Второй мировой войны. Тогда, после войны Америка создала альянс безопасности в Европе, чтобы противостоять растущей советской угрозе. Точно так же Америка и Израиль сегодня могут создать альянс безопасности на Ближнем Востоке, чтобы противостоять растущей угрозе со стороны Ирана», – сказал Нетаньяху, выступая на совместном заседании обеих палат Конгресса США.

Как отметил политик, любая страна региона, которая нормализует отношения с Израилем, должна получить приглашение вступить в этот альянс.

«После нашей победы, при помощи региональных партнеров, демилитаризация и дерадикализация Газы приведет к безопасному будущему, процветанию и миру», – подчеркнул Нетаньяху, возложив на Иран ответственность за эскалацию на Ближнем Востоке.

«Иран фактически стоит за всем терроризмом, всеми беспорядками, всем хаосом, всеми убийствами», – заявил он, обратив внимание на о, что террористические прокси Ирана нацелились на американцев на Ближнем Востоке и за его пределами.

Израильский премьер поблагодарил президента США Джо Байдена за его решительную поддержку Государства Израиль. «Мы никогда не забудем усилия, которые Байден приложил на благо Государства Израиль», – сказал он.

«Мы не просто защищаем Израиль, мы защищаем Соединенные Штаты. Наши враги — ваши враги. Наша битва – это ваша битва. Наша победа — это ваша победа», – отметил Нетаньяху, не преминув попросить Вашингтон о помощи. «Помогите нам, и мы выполним работу. Окажите нам помощь быстрее, и мы быстрее выполним работу», – заявил он.