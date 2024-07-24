В Париже по подозрению в саботаже на Олимпиаде арестовали российского повара

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В Париже арестован российский повар, которого подозревают в возможном саботаже во время Олимпиады.

Задержанного 40-летнего гражданина РФ подозревают в подготовке «масштабных дестабилизирующих акций» во Франции. По данным издания Le Monde, правоохранители нашли у мужчины удостоверение спецподразделения ФСБ.

СМИ сообщают, что задержанный живет во Франции с 2010 года, он участвовал в российских кулинарных и реалити-шоу, работает шеф-поваром и ведет кулинарный блог. Теперь ему грозит до 30 лет тюрьмы за сотрудничество с иностранной разведкой с целью разжигания вражды.