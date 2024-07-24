Песков понадеялся на мудрость Армении

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В Кремле с уважением относятся к наращиванию Арменией сотрудничества с ЕС, но надеются, что оно не будет происходить в ущерб отношениям с Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов на Фестивале новых медиа в подмосковном Сенеже, в ответ на просьбу прокомментировать решение ЕС предоставить Армении военно-техническую помощь на 10 млн евро.

«Мы рассчитываем на политическую мудрость Армении, мы с уважением относимся к таким поискам. Мы только не хотели бы, чтобы эти поиски выполнялись в режиме, который когда-то выбрал киевский режим, то есть «или-или». Такая безальтернативность политического видения – это не то, что мы хотели бы видеть», – заявил Песков.

Он добавил, что «Армения – это суверенная страна, которая сама выбирает приоритетные направления взаимодействия», и подчеркнул, что Армения для России – это союзник и братская страна.

«Мы настроены на продолжение наших теплых отношений, намерены их развивать, у нас много планов», – добавил пресс-секретарь президента.