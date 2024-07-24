Дорожная полиция предупреждает водителей в связи с нестабильной погодой

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Главное управление дорожной полиции обратилось к водителям в связи с погодными условиями.

В обращении говорится:

«По информации Национальной службы гидрометеорологии, с 24 по 26 июля на территории страны ожидается нестабильная погода, дожди, в некоторых местах возможен сильный ветер.

В связи с этим Главное управление дорожной полиции обращается к участникам дорожного движения с просьбой быть внимательными на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения, водителям – учитывать метеорологические условия, снизить скорость до минимума, соблюдать достаточную дистанцию, следить за технической исправностью транспортных средств во избежание аварий на автомобильных дорогах.

Не следует забывать, что в ветреную погоду движение становится сложным и опасным».