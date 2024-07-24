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В Армении тракторист подорвался на мине

В Армении тракторист подорвался на мине

Сегодня при проведении пограничных работ в селе Киранц Тавушской области подорвался на мине трактор, тракторист получил ранения. Об этом сегодня, 24 июля, сообщил один из жителей села, заявив, что тракторист – житель Киранца.

«Я не знаю, какую работу он выполнял, вероятно, он ходил туда в сопровождении пограничников. Его перевели в Иджеванский медицинский центр, но о состоянии его здоровья нам ничего не известно», – рассказал житель села, которого цитирует news.am.

Депутат от парламентской фракции «Армения» Гарник Даниелян в разговоре с нами также подтвердил, что подобный инцидент имел место.

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