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В Париже Герцога заставили 40 минут ждать на борту самолета

В Париже Герцога заставили 40 минут ждать на борту самолета

Президенту Израиля Ицхаку Герцогу и его делегации разрешили покинуть самолет в парижском аэропорту, задержав их на борту на 40 минут после приземления из-за угрозы безопасности, говорится в сообщении пресс-службы президента Израиля.

«Президент и его делегация уже сошли с борта самолета и возобновили запланированный график», – сказал представитель пресс-службы Герцога, не сообщив подробностей инцидента. В свою очередь информационное агентство Walla сообщает, что «во время приземления на соседней крыше был замечен подозрительный человек».

Израильской делегации на Олимпийских играх в Париже, которую возглавляет Герцог, обеспечена повышенная безопасность на фоне угроз и призывов исключить Израиль из-за войны с ХАМАС в Газе.

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