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Главное Общество

В цепном ДТП в Кюрдамире пострадали водитель и его мать (фото)

В цепном ДТП в Кюрдамире пострадали водитель и его мать (фото)

В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшие.

Инцидент произошел на участке главной магистрали Баку-Газах, проходящей через село Муганлы, сообщает «Репорт».

Водитель автомобиля «ВАЗ 2107», 21-летний житель Гёйгёльского района Эшгин Алиев, двигаясь в направлении Кюрдамира, сначала врезался в движущийся в том же направлении автомобиль марки Chevrolet, а затем в остановившийся на обочине дороги грузовик марки Mercedes.

В результате водитель ВАЗа и его мать, 43-летняя Матанат Гасанова получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие были немедленно госпитализированы в Центральную больницу Кюрдамирского района. По факту проводится расследование.

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