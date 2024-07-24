В Турции задержали подорвавшего автомобиль в Москве (видео)

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Гражданин России, совершивший подрыв машины в Москве, задержан в Бодруме в Турции. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

«Сегодня в 10:30 (11:30 – бак.вр.) в штаб-квартиру нашего отдела Интерпола/Европола позвонили представители российского подразделения Интерпола и сообщили, что человек по имени Евгений Серебряков, гражданин России, совершил теракт с применением начиненного взрывчаткой автомобиля в Москве, два человека получили ранения в результате теракта, и человек прибыл в нашу страну самолетом Москва – Бодрум. <…> Он был задержан подразделениями полиции провинции Мугла в Бодруме», – написал министр в X.

