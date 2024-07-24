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Байрамов обсудил с Блитштейном аспекты двусторонних и многосторонних отношений

Байрамов обсудил с Блитштейном аспекты двусторонних и многосторонних отношений

Состоялась встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и генеральным директором министерства иностранных дел Израиля Яаковом Блитштейном.

Согласно информации МИД Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены различные аспекты двусторонних и многосторонних отношений, в том числе текущая ситуация и перспективы сотрудничества двух стран в сферах экономики, безопасности, высоких технологий, образования, туризма, энергетики, транспорта и т.д., а также ситуация в Газе.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал собеседника о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период и процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Было отмечено, что в рамках председательства Азербайджана на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) появилась дополнительная возможность для сотрудничества между двумя странами.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по другим вопросам международной и региональной безопасности.

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