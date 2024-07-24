Фидан: Четвертая война в Газе может оказаться неизбежной

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Прекращение огня в Палестине не совпадает с политическими целями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, которого цитирует «Анадолу».

По словам дипломата, у израильского премьера «совсем иная повестка».

Турецкий министр предупредил, что если не будет обеспечено скорейшее урегулирование палестинской проблемы на основе решения о создании двух государств, то «четвертая война в Газе» окажется неизбежной. «Нам постоянно придется иметь дело с войнами»,-акцентировал глава ведомства.

Фидан добавил, что случае достижения соглашения относительно решения о двух государствах, Анкара готова стать частью предложенного ею механизма гарантов.

Министр также коснулся террористической угрозы, исходящей с севера Сирии и Ирака. В частности, он заявил о необходимости активизации борьбы с террористической организацией РКК/YPG и возвращения сирийскому народу захваченных группировкой нефти и других энергоресурсов.

Говоря о ситуации в Ираке, он подчеркнул, что распространение присутствия РКК на иракской территории, представляет собой серьезную угрозу национальной безопасности этой страны. «РКК распространяется по всему Ираку, словно раковая опухоль. Это уже не наша проблема, а проблема национальной безопасности Ирака», – заявил он.