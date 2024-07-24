Нарушители границы ранили азербайджанских пограничников (фото)

326 Просмотров

На границе с Ираном произошел вооруженный инцидент, двое пограничников получили ранения.

24 июля в 03:30 на территории погранотряда «Гёйтепе» Государственной пограничной службы были замечены 2 неизвестных, нарушивших государственную границу со стороны Ирана в направлении Азербайджана.

Игнорируя законные требования пограничников, нарушители границы оказали пограничникам вооруженное сопротивление и побежали обратно, воспользовавшись темнотой и труднопроходимой местностью.

В результате вооруженного инцидента двое пограничников получили легкие ранения, им была оказана необходимая медицинская помощь.

В ходе осмотра местности были обнаружены наркотики общим весом 10 килограммов 882 грамма, принадлежащий нарушителям границы, прибор ночного видения, 12-миллиметровая винтовка, гильзы и патроны.

На месте состоялась встреча пограничных представителей Азербайджана и Ирана.