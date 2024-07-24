Фидан: Четвертая война в Газе может оказаться неизбежной |
Бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада пытались убить |
Армения стала крупнейшим покупателем индийского оружия |
Кобахидзе назвал организаторов покушения на Иванишвили |
Появились новые видеокадры Агададаша Агаева с топором |
СГБ Грузии: Живущие в Украине экс-представители власти готовят убийство Иванишвили |
Бесславно завершилась 30-летняя карьера друга армян в конгрессе США: Менендес подал в отставку |
Роспропагандист разразился антиазербайджанской провокацией (видео) |
Галузин и Шарифов обсудили урегулирование конфликта в Украине |
Главное Общество

Нарушители границы ранили азербайджанских пограничников (фото)

Нарушители границы ранили азербайджанских пограничников (фото)

На границе с Ираном произошел вооруженный инцидент, двое пограничников получили ранения.

24 июля в 03:30 на территории погранотряда «Гёйтепе» Государственной пограничной службы были замечены 2 неизвестных, нарушивших государственную границу со стороны Ирана в направлении Азербайджана.

Игнорируя законные требования пограничников, нарушители границы оказали пограничникам вооруженное сопротивление и побежали обратно, воспользовавшись темнотой и труднопроходимой местностью.

В результате вооруженного инцидента двое пограничников получили легкие ранения, им была оказана необходимая медицинская помощь.

В ходе осмотра местности были обнаружены наркотики общим весом 10 килограммов 882 грамма, принадлежащий нарушителям границы, прибор ночного видения, 12-миллиметровая винтовка, гильзы и патроны.

На месте состоялась встреча пограничных представителей Азербайджана и Ирана.

Теги:
Из этой рубрики
Наблюдатели от МПА СНГ приступили к долгосрочному мониторингу парламентских выборов в Азербайджане
Общество

Наблюдатели от МПА СНГ приступили к долгосрочному мониторингу парламентских выборов в Азербайджане

2024/07/24, 17:47
ЦИК Азербайджана отменил утверждение кандидатуры Эльтона Мамедова в депутаты
Общество

ЦИК Азербайджана отменил утверждение кандидатуры Эльтона Мамедова в депутаты

2024/07/24, 17:16
Ильхам Алиев утвердил повышение штрафов за нарушение ПДД
Общество

Ильхам Алиев утвердил повышение штрафов за нарушение ПДД

2024/07/24, 17:02
Нарушители границы ранили азербайджанских пограничников (фото)
Общество

Нарушители границы ранили азербайджанских пограничников (фото)

2024/07/24, 16:48
Ильхам Алиев ознакомился со строительными работами в Парке Победы в Баку (фото)
Общество

Ильхам Алиев ознакомился со строительными работами в Парке Победы в Баку (фото)

2024/07/24, 14:05
В Азербайджане изменились акцизные ставки на некоторые товары
Общество

В Азербайджане изменились акцизные ставки на некоторые товары

2024/07/24, 13:46
В клинике прокомментировали инцидент с Агададашем Агаевым
Общество

В клинике прокомментировали инцидент с Агададашем Агаевым

2024/07/24, 13:10
В Баку ограничено движение на одной из улиц
Общество

В Баку ограничено движение на одной из улиц

2024/07/24, 12:37
Появились новые видеокадры Агададаша Агаева с топором
Общество

Появились новые видеокадры Агададаша Агаева с топором

2024/07/24, 11:16